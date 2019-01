São Luiz x Inter: onde assistir ao vivo e horário do confronto pelo Gaúcho

São Luiz e Internacional jogam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio 19 de outubro, na cidade de Ijuí, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado estreia na competição tentando apagar a má impressão deixada na edição do ano passado, quando ficou longe da decisão.

São Luiz x Inter terá transmissão da SporTV e do pay-per-view, além do acompanhamento em tempo real do Estado. O São Luiz ficou em oitavo no Gauchão do ano passado e espera conquistar melhores resultados nesta temporada. Para atingir o objetivo, aposta no experiente centroavante Marcão, que se destacou no Atlético-GO entre 2008 e 2012.

O Inter deve aproveitar as primeiras rodadas para rodar o elenco e dar ritmo de jogo para todos os atletas. A principal contratação para a temporada foi o retorno do atacante Rafael Sóbis, ídolo do clube e que defendeu a equipe do Cruzeiro na temporada passada.

Ao contrário de outros estaduais, o Campeonato Gaúcho é disputado em apenas um grupo. Disputarão o torneio os seguintes times: Aimoré, Avenida, Brasil de Pelotas, Caxias, Grêmio, Inter, Juventude, Novo Hamburgo, Pelotas, São José, São Luiz e Veranópolis.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Gaúcho

Sábado

19h Veranópolis x Avenida

19h Brasil de Pelotas x Caxias

Domingo

17h Pelotas x Juventude

17h Grêmio x Novo Hamburgo

18h Aimoré x São José

19h São Luiz x Internacional