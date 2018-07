São-paulino Alex Silva responde a Valdívia via Twitter e depois recua

SÃO PAULO - O zagueiro Alex Silva, do São Paulo, não gostou nada de sua expulsão no 1 a 1 com o Palmeiras neste domingo, e a confusão com o meio-campo chileno Valdívia foi além das quatro linhas. Os dois trocaram farpas, com chamado para briga, via Twitter (http://twitter.com/alex_silva03).

"Quero ver o Valdivia mandar eu (sic) calar a boca aqui na rua, sem microfone, sem o Palmeiras, eu e ele", sendo que este comentário foi apagado. "Eu calo a boca, sim, quando ele tiver os títulos que eu tenho, três Brasileiros no maior do mundo", emendou

Porém, mais tarde, o zagueiro são-paulino recuou e amenizou o ataque. "Você é um grande jogador e não precisa disso. Te respeito e quero ser respeitado. Deus te abençoe e que sua carreira continue sempre pra melhor e q deus te encha sempre de conquistas".

A irritação de Alex Silva explodiu quando Valdívia disse, na saída do campo, às emissoras de rádio: "O Pirulito tem que calar a boca, ele também chega batendo na zaga, precisa falar menos. Ele não fala nada em campo, mas quando tem microfone só fala b...".

Os dois times treinam lado a lado (os centros de treinamentos são vizinhos, no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital paulista) e os jogadores só devem se encontrar novamente no próximo clássico, que não tem data prevista.

