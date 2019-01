São-paulino Anderson Martins cobra dívida de R$ 371 mil do Corinthians

O zagueiro Anderson Martins, do São Paulo, entrou com uma ação judicial contra o Corinthians cobrando o pagamento de R$ 371,8 mil por direitos de imagem. Em nota oficial, o Corinthians afirma que os débitos serão pagos no dia 11 de fevereiro.

Segundo a defesa do zagueiro, a dívida total era R$ 1,3 milhão. Após uma renegociação, o clube alvinegro quitou parte do débito, mas teria deixado de pagar as parcelas de outubro, novembro e dezembro do ano passado. O zagueiro argumenta que tentou fazer um acordo extrajudicial com o ex-clube, mas que não obteve sucesso. Anderson não atuou na derrota diante do Santos, por 2 a 0, domingo, no Pacaembu.

Anderson Martins chegou ao Corinthians em junho de 2014. Ele disputou 21 jogos e marcou um gol. Emprestado pelo Al-Jaish, do Catar, ele passou pouco mais de seis meses no clube paulista. Ele retornou ao país asiático em janeiro do ano seguinte.

Por meio de nota, o Corinthians reconhece a dívida e afirmou que ela será paga em fevereiro. "O Sport Club Corinthians Paulista informa que os valores a serem pagos a Anderson Martins relativos aos direitos de imagem do atleta serão quitados em 11 de fevereiro de 2019".