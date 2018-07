São-paulino Antonio Carlos vibra com gol sobre ex-time carioca

SÃO PAULO - Aos 12 minutos do primeiro tempo, Antonio Carlos se enroscou com Dória na pequena área e, deitado, empurrou a bola para o gol e abriu o caminho para o São Paulo derrotar o Botafogo por 3 a 0, neste domingo, no Morumbi, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Ex-jogador do time alvinegro, o defensor não hesitou em comemorar e deu um bico no protocolo de jogadores que não festejam quando marcam contra clubes que defenderam anteriormente. Para o zagueiro, o gol teve sabor ainda mais especial porque pôde ser visto pelos familiares no Rio de Janeiro.

"Deixei muitos amigos lá e gosto muito do clube. Estou feliz porque fiz o gol no domingo de Páscoa e sei que o jogo está passando lá no Rio, meus familiares todos estão vendo", afirmou o jogador, que chegou aos dez gols em 39 jogos com a camisa do São Paulo.

Escalado para impedir os gols dos adversários, o jogador revelou uma situação curiosa e disse que vinha sendo cobrado para voltar a balançar as redes como se fosse um atacante de ofício. Com bom humor, ele ri da situação. "Qualquer gol tem sabor especial, mas o pessoal até estava me cobrando falando ''pô, você não faz mais gol!''. Fico feliz em poder ajudar a equipe nessa nova competição", disse o camisa 4.