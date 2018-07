São-paulino é detido pela PM após matar galinha diante de ônibus do Corinthians

A Polícia Militar deteve neste sábado, 5, um torcedor do São Paulo momentos antes do clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no entorno do Morumbi. O são-paulino foi preso por ter matado uma galinha em frente ao ônibus que levava a delegação do Alvinegro ao estádio, no momento de sua chegada. O caso ocorreu cerca de uma hora e meia antes da partida.

Torcedor do São Paulo foi detido por matar uma galinha na porta do Morumbi #trmorumbi pic.twitter.com/MVzDa13Ytu — Carlos A. Ferrari (@CarlosAFerrari) 5 de novembro de 2016

A PM já passou a ocorrência para o Jecrim (Juizado Especial Criminal), que pode indiciar o torcedor com base na Lei 9.605/98, referente a maus-tratos com animais. A pena pode ser superior a um ano, além de prever multa. O nome do torcedor ainda não foi revelado.

O clássico deste sábado ocorre com torcida única, sem a presença de torcedores do Corinthians. A medida foi solicitada em abril pelo Ministério Público de São Paulo, após episódios de violência em um clássico entre o Alvinegro e o Palmeiras, e foi acatada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e pela Secretaria de Segurança Pública.