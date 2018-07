São-paulino faz golaço, mas Peru cede empate ao Equador

O Brasil vai chegar à última rodada da primeira fase da Copa América Centenário na liderança do Grupo B. Nesta quarta-feira, no jogo que fechou o dia nos Estados Unidos, Peru e Equador empataram em 2 a 2 em Glendale, no Arizona.

Brasileiros e peruanos têm quatro pontos, mas o saldo dos comandados de Dunga, que fizeram 7 a 1 no Haiti, é maior - seis a um. Os dois rivais se enfrentam no domingo, às 21h30 (de Brasília), nos arredores de Boston, com o Brasil jogando pelo empate para garantir a classificação. O Equador, com dois pontos, se classifica com qualquer vitória sobre o Haiti por mais de dois gols - se isso acontecer, quem perder entre Brasil e Peru está fora. A partida também será no domingo, mas às 19h30, em Nova Jersey.

O confronto entre Peru e Equador interessou diretamente a torcedores de quatro grandes clubes brasileiros. Cueva, contratado pelo São Paulo depois de se destacar pelo Toluca, do México, fez um gol lindíssimo para abrir o placar. Bolaños, do Grêmio, empatou a partida. Guerrero, do Flamengo, brigou bastante no ataque, mas não marcou gols. Cazares, do Atlético-MG, jogou só quatro minutos. Erazo não foi utilizado.

O JOGO

Depois da goleada do Brasil, Equador e Peru sabiam que precisavam vencer para não correr o risco de ver a classificação ser decidida no saldo de gols. Isso fez com que o jogo fosse aberto desde o início, a ponto de, logo no primeiro minuto, Guerrero quase marcar. O flamenguista foi lançado em velocidade, bateu tentando tirar do goleiro, mas parou em Domínguez.

O placar foi aberto aos 4 minutos, com a pintura de Cueva. O meia-atacante recebeu de costas para Achilier e dominou já jogando por entre as pernas do marcador, que ficou desnorteado. Um 'rolinho' clássico, completado com belo toque na saída do goleiro.

O Peru era muito superior e não demorou fazer o segundo. Após Guerrero desviar de cabeça, a bola sobrou para Flores. Ele recebeu de costas para a zaga, girou e bateu. O chute, de longe, saiu fraco, mas o goleiro pulou atrasado e aceitou.

A bola passava sempre pelo pé de Cueva, que ajudava o Peru a mandar na partida. Depois de uma falta batida pelo são-paulino aos 22 minutos, Revoredo quase fez de cabeça. Três minutos depois, em mais uma cobrança de Cueva, Achilier impediu o terceiro. A torcida não se importou muito, uma vez que já brincava de "olé".

Só que ainda era cedo de mais para festa. Aos 38, o Equador, numa rara subida ao ataque, descontou. Antonio Valencia levantou na área, Enner Valencia recebeu sozinho, matou no peito, e virou sem chances para o goleiro, à queima-roupa. A zaga do Peru errou tanto na saída de bola quanto na marcação.

Mal o segundo tempo começou e o Equador marcou o segundo. Bolaños começou a jogada e deu para Noboa. O meia foi esperto para achar Montero saindo da linha de impedimento pela esquerda. Sozinho na ponta, Montero rolou para o meio da área, onde reencontrou o gremista Bolaños.

Foi o quarto e último gol do jogo, ainda a dois minutos do segundo tempo, mas isso não significa que Peru e Equador não tenham protagonizado bom espetáculo em Grandale na metade final. Revoredo chegou a marcar mais um para os peruanos, mas o gol foi anulado por falta de Guerrero. Do outro lado, Gallese salvou três vezes o Equador.

Nos acréscimos, o Peru teve tudo para fazer o terceiro e garantir a vitória em um contra-ataque puxado por Cueva, mas Ruidíaz, ex-Coritiba, desperdiçou. No último lance, Achilier foi expulso por falta em Guerrero e não pega o Haiti.

FICHA TÉCNICA:

EQUADOR 2 X 2 PERU

EQUADOR - Alexander Domínguez; Paredes (Jaime Ayoví), Achilier, Arturo Mina e Walter Ayovi; Gruezo, Noboa, Antonio Valencia e Jefferson Montero (Cazares); Miller Bolaños (Fidel Martínez) e Enner Valencia. Técnico - Gustavo Quinteros.

PERU - Gallese; Revoredo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez e Trauco; Tapia, Óscar Vílchez (Ruidíaz), Hohberg (Andy Polo) e Cueva; Paolo Guerrero e Édison Flores (Yotún). Técnico - Ricardo Gareca.

GOLS - Cueva, aos 4, Flores, aos 12, e Enner Valencia, aos 38 minutos do primeiro tempo; Miller Bolaños, aos 2 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Colômbia).

CARTÕES AMARELOS - Gruezo (Equador); Óscar Vílchez (Peru).

CARTÃO VERMELHO - Achilier (Equador)

PÚBLICO - 11.937 pessoas.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio da Universidade de Phoenix, em Glendale (EUA).