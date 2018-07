São-paulino Henrique não vai mais para o futebol inglês

LONDRES - O atacante Henrique, que não faz parte dos planos do técnico Emerson Leão para 2012, viu ser encerrada sem sucesso a sua transferência para Queens Park Rangers (QPR), time de Londres que voltou nesta temporada para a primeira divisão inglesa. Segundo informa a BBC, o visto de trabalho do jogador de 20 anos foi negado pela Inglaterra.

Henrique já nem treinava mais com o São Paulo e sequer apareceu na lista de números de camisa do clube para 2012. Na sexta-feira passada ele se casou, já planejando viajar esta semana para Londres, onde passaria a morar. O atacante, melhor jogador do último Mundial Sub-20, assinaria um contrato de empréstimo por uma temporada e meia, com a opção de compra pelo time inglês. O São Paulo receberia 500 mil euros pelo empréstimo.

A BBC acredita que o QPR não vai apelar da decisão quanto ao visto de trabalho, que foi negado porque ele tem pouca experiência como jogador e nunca jogou pela seleção principal do Brasil. Um dia antes, em entrevista à rede britânica, Henrique afirmou que outros clubes demonstraram interesse em sua contratação mas que optou pelo QPR depois de conversar com o técnico Mark Hughes. Disse também que a chance de morar em Londres era "fantástica".

Para o ataque, o São Paulo conta com Luis Fabiano, Fernandinho, Willian José e Rafinha, jovem que fez sua estreia no domingo, entrando no segundo tempo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ademilson, do time júnior, também foi promovido. O clube está perto de anunciar a contratação de Osvaldo, que disputou o Brasileirão pelo Ceará, e negocia também a chegada de Nilmar.