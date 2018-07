São-paulino Reinaldo lamenta confronto caseiro na Libertadores

O velho fantasma do rival caseiro volta a assombrar o São Paulo para a fase decisiva da Copa Libertadores. A equipe vai encarar o Cruzeiro nas oitavas de final e tenta afastar a série de oito eliminações seguidas para clubes do mesmo país dentro da competição. O retrospecto ruim e o confronto com um adversário já conhecido fizeram o lateral-esquerdo Reinaldo afirmar nesta sexta-feira que seria melhor enfrentar um time de outro país.

"É muito mais difícil pegar times brasileiros. Certamente o Cruzeiro já viu muitos jogos nossos e conhece o nosso time. Eles são os atuais campeões brasileiros, têm muita qualidade e vamos precisar ter muito empenho para passar", disse o jogador. A primeira partida será no dia 6 de maio, no Morumbi. Já o confronto de volta ocorrerá uma semana depois, no Mineirão.

Depois do título da Libertadores em 2005, o São Paulo sempre foi eliminado nas oito participações seguintes por equipes brasileiras. Inclusive o próprio Cruzeiro participou dessa série ao derrotar a equipe nas quartas de final de 2009 da competição continental. Na última edição que disputou, em 2013, o time tricolor também pegou um time de Minas Gerais nas oitavas de final e perdeu para o Atlético-MG.

Apesar de ter feito melhor campanha que o Cruzeiro (marcou um ponto a mais na fase de grupos), o São Paulo terá de decidir a classificação fora de casa. "O segredo é não tomar gol em casa. Em Minas vamos ter de ficar bem posicionados na defesa para tentar marcar algum gol fora de casa", comentou Reinaldo. Quem avançar do confronto terá como adversário outro vencedor de um duelo caseiro. No caso, será quem levar a melhor no mata-mata entre os argentinos Boca Juniors e River Plate.