São-paulino Wellington mira mais títulos em 2013

O volante de 21 anos termina 2012 como o exemplo maior da volta por cima do São Paulo na temporada. Em fevereiro ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou mais de seis meses afastado dos campos. Quando voltou, passou a ser um dos destaques da equipe. Mas, modesto, ele diminui sua importância para o time.

"Não acho que o meu retorno fez o time crescer. Com certeza tenho minha parcela de contribuição, mas toda a equipe evoluiu. Passamos a jogar de forma mais compacta e ter mais atenção na marcação, mas isso graças ao empenho de todos jogadores e ao trabalho do Ney Franco", explica Wellington.

O jogador, que esteve no elenco campeão brasileiro em 2008, ano que fez sua estreia profissional, aos 17 anos, agora ostenta no currículo o título da Copa Sul-Americana e mira novas conquistas no ano que começa nesta terça;

"Foi um ano em que passei do choro da lesão para o choro do título. Isso é gratificante. Espero que em 2013 eu possa ter um ano ainda mais feliz, mais completo e que possa ser campeão outras vezes", deseja o meio-campista.