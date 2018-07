São-paulino Wellington recebe alta após cirurgia

Ele promete manter a dedicação nos pelo menos seis meses em que ficará afastado dos gramados. "Com certeza não irei abaixar a cabeça para nenhuma dificuldade. Com trabalho e dedicação vou vencer mais uma vez e me recuperar. Semana que vem já começo a fisioterapia para voltar o mais rápido possível. Agora fico na torcida pelos meus companheiros", comentou o jogador.

Por meio do site oficial do São Paulo, o volante agradeceu aqueles que torceram para que ocorresse tudo bem em sua cirurgia. "Quero dizer a todos que torcem por mim que foi tudo bem na cirurgia. Recebi muitas ligações e mensagens de jogadores, gente do clube, colegas de outras equipes, e isso me dá mais ânimo para dar a volta por cima", disse Wellington.

A expectativa médica é de que ele fique longe dos gramados de seis a sete meses. Esta é a segunda lesão de Wellington no joelho esquerdo. Em junho de 2010, ele já havia sido operado, voltando a atuar apenas oito meses depois. Na época, perdeu o Sul-Americano Sub-20. Desta vez, perderá a Olimpíada.