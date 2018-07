São-paulinos admitem abatimento com críticas da torcida As fortes manifestações da torcida antes e durante o jogo foram sentidas pelos jogadores. Alguns dos atletas admitiram que o rendimento foi ainda pior do que o esperado por causa das constantes ofensas vindas das arquibancadas. O elenco sabe que os próximos dias serão de cobranças, mas apostam no longo prazo para voltar a viver a tranquilidade que imperava.