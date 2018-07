São-paulinos admitem dificuldade, mas comemoram vaga

"A gente entrou disposto a marcar o time do Once Caldas sob pressão, em cima. Erramos bastante, é verdade, mas fizemos o gol e isso é o mais importante", explicou o volante Hernanes, que também reconheceu que o São Paulo ficou abalado depois da derrota para o Santos nas semifinais do Paulistão.

"Foi um sofrimento, principalmente por causa da derrota para o Santos no domingo. Ficamos abalados. Quando a gente perde daquela forma parece que fica até mais cansado", revelou Hernanes, ao justificar as dificuldades do São Paulo para conseguir vencer o Once Caldas nesta quarta-feira.

Depois do jogo, o goleiro e capitão Rogério Ceni saiu em defesa do técnico Ricardo Gomes, que vem sendo criticado pela torcida. "Ao contrário do que muita gente pensa, o Ricardo tem o grupo do São Paulo na mão", garantiu o líder são-paulino, mostrando confiança no time. "A tendência é que a equipe venha a se encaixar novamente."