São-paulinos admitem jogo 'sofrido', mas celebram vaga

SÃO PAULO - O São Paulo teve muita dificuldade para passar pelo Penapolense neste domingo, no Morumbi, mas conseguiu a vitória por 1 a 0 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Vai enfrentar agora o Corinthians. Os próprios jogadores admitiram que a equipe "sofreu". Todo eles, no entanto, exaltaram o comportamento em campo durante os 90 minutos e saíram do gramado comemorando a classificação.

"A gente sofreu porque o adversário se postou bem. Com paciência, fizemos o gol (que foi contra, de Jaílton). Não fizemos um grande jogo, mas vencemos", disse o goleiro Rogério Ceni, um dos principais responsáveis pela vitória. Já no fim do segundo tempo, ele fez grande defesa em finalização de Sérgio Mota, que empataria o jogo e levaria a decisão para os pênaltis.

Os jogadores concordaram com o capitão ao avaliarem as dificuldades encontradas pelo São Paulo, mas discordaram em relação ao futebol apresentado pela equipe. "Nosso adversário está de parabéns, mereceu chegar aonde chegou. É uma equipe de qualidade, mas nossa equipe foi bem, foi aguerrida do começo ao fim e mereceu a vitória", disse Rafael Toloi.

Para o meia Paulo Henrique Ganso, o importante foi deixar o campo com a "missão cumprida". "Missão cumprida. O importante era classificar. A gente sabia que o adversário era difícil. Estou bastante à vontade, a cada dia melhorando com o Jadson ali no meio." A dificuldade imposta pelo Penapolense fez com que o zagueiro do time do interior Jaílton, que marcou contra o gol do São Paulo, afirmasse que o adversário teve "sorte" em conseguir a vaga. "A equipe rival estava muito bem postada, bem montada pelo Pintado. Mas conseguimos fazer o gol e sair com a classificação", disse Osvaldo.