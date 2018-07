São-paulinos admitem superioridade do Grêmio em duelo no Olímpico

SÃO PAULO - Os jogadores do São Paulo reconheceram que o time deixou o seu rendimento cair demais no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, no último domingo, no Olímpico, onde acabou derrotado por 2 a 1, de virada, após sair na frente com um gol de pênalti marcado por Rogério Ceni. A equipe admitiu que o rival foi superior e mereceu o resultado, que fez o clube do Morumbi estacionar nos 59 pontos e ficar mais longe do objetivo de conquistar o vice-campeonato brasileiro.

"O Grêmio jogou mais que o nosso time no segundo tempo, não marcamos como deveríamos. Eles foram mais incisivos e mereceram", afirmou Rogério, cujas palavras foram endossadas pelas de Luis Fabiano. "Demos muito espaço para o Grêmio jogar. Sabíamos da pressão, da dificuldade. O Grêmio foi superior no segundo tempo e nós não soubemos jogar", disse o atacante.

Osvaldo, por sua vez, seguiu a mesma linha de discurso do seus companheiros e disse que o São Paulo acabou se acomodando após fazer 1 a 0. "Saímos na frente do placar e tínhamos o jogo na mão. Deixamos o Grêmio gostar do jogo e isso complicou. Demos espaço para o time deles e não conseguimos sair para o jogo", ressaltou o atacante, que sofreu o pênalti convertido por Rogério Ceni, no final do primeiro tempo.

Após a decepcionante derrota no Olímpico, o São Paulo voltará a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, no Morumbi, onde receberá o Náutico para ao menos confirmar a sua vaga na fase preliminar na Copa Libertadores de 2013. No duelo, o técnico Ney Franco não poderá contar com o lateral-direito Douglas, punido com o terceiro cartão amarelo, mas terá a volta do volante Wellington, que cumpriu suspensão diante dos gremistas.