São-paulinos admitem título distante após 1 a 1 com o Inter no Morumbi

O jogo contra o Internacional era a chance de o São Paulo encostar no Cruzeiro e ficar, mesmo que temporariamente, a dois pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, mas o empate por 1 a 1 com o time colorado deixou os mineiros em situação muito confortável: com um jogo a menos, a equipe ainda tem quatro pontos de vantagem e pode aumentá-la para sete.

O discurso esperançoso de antes da partida deu lugar à resignação e os próprios jogadores admitem que a já complicada perseguição aos cruzeirenses ficou praticamente impossível de ser revertida. "(O título ficou) Distante, complicado e difícil. Agora é pensar na Libertadores e assegurar esse segundo lugar. Vamos tentar ter tranquilidade no Brasileiro para ir com tudo na Sul-Americana", afirmou Luis Fabiano.

A preocupação do atacante com o segundo lugar se justifica porque o vice-campeonato assegura a vaga direta à Libertadores do ano que vem. Por isso, o time não pretende abrir mão completamente da disputa para se dedicar à Copa Sul-Americana, cuja vaga para a decisão começa a ser decidida na próxima quarta-feira contra o Nacional de Medellín, na Colômbia.

Apesar do empate, os jogadores acreditam que fizeram uma boa partida e atribuíram a Alisson o fato de o time não ter conseguido a virada. O goleiro fez três defesas cruciais que evitaram que o São Paulo conseguisse melhor sorte no Morumbi.

"Não acho (que jogamos mal). Lutamos, criamos muitas oportunidades e o goleiro foi bem. Não gosto de falar da arbitragem porque acho que não entra para errar. Dessa vez ele errou contra a gente", ponderou Kaká.

O elenco se reapresenta nesta quinta-feira no CT e inicia os preparativos para o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Morumbi. Muricy Ramalho pode ter o retorno de Alexandre Pato, que não joga desde o dia 15 de outubro por causa de uma contratura muscular.