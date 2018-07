São-paulinos criticam atuação da arbitragem na derrota

Neste domingo o São Paulo não lembrou de longe a atuação que lhe rendeu a importante vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, pela Libertadores. Com formação mista e sem apresentar bom futebol, a equipe de Ricardo Gomes até saiu na frente do Botafogo, mas tomou a virada por 2 a 1 e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Os jogadores, preferiram enfatizar a atuação do árbitro Sandro Meira Ricci, que teria ignorado uma falta de Antônio Carlos sobre Washington no primeiro gol do Botafogo. "No momento do gol fui empurrado", disse Washington.

"Ele (árbitro) só marcou as faltas no ataque para eles. Apitou no ano passado também contra o Botafogo e o jogo foi cheio de polêmicas. Hoje (domingo) outra vez não foi justo", lembrou Rogério Ceni.

ATÉ NA LIBERTADORES

O domingo foi mesmo de preocupação com a arbitragem no São Paulo. Os dirigentes demonstravam descofiança com a escalação do uruguaio Jorge Larrionda para a partida de quarta-feira, no Morumbi, contra o Cruzeiro.

O árbitro apitou o primeiro duelo entre Inter e São Paulo, pela decisão da Libertadores de 2006, quando Josué foi expulso no começo da partida.

"Estou preocupado com a arbitragem para esse jogo, o Cruzeiro é bom nos bastidores. Não estou acusando nada, mas tenho informação de que eles têm ido muito a Assunção (sede da Conmebol)", afirmou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de futebol. "Vai ver que estão indo no cassino", completou, em tom irônico.