São-paulinos culpam excesso de vontade por expulsões

SÃO PAULO - Os dois cartões vermelhos em um jogo sem complicações - vitória por 3 a 1 sobre o Paulista, no Morumbi - expuseram o excesso de vontade do São Paulo, após ser acusado de mostrar pouco empenho no clássico contra o Corinthians, no último domingo. "Talvez a gente tenha tentado compensar o clássico, quando disseram que faltou vontade. Mas exageramos na dose e tivemos dois expulsos", lamentou o zagueiro Rhodolfo.

Enquanto Paulo Miranda levou o segundo cartão amarelo ao cometer falta desnecessária no meio de campo, Willian surpreendeu até os companheiros com a expulsão no fim da partida. Tímido no convívio com os colegas e pouco falante nas entrevistas, o jovem atacante mostrou descontrole pouco comum. "Vou conversar com ele. É um garoto calmo e até estranhei ele ter entrado daquele jeito, por cima", disse Rhodolfo.

Para Lucas, a expulsão não poderia ter ocorrido em pior momento. "Foi uma pena, o Willian está em um grande momento e vai fazer falta. Mas tomara que o Luis Fabiano volte no próximo jogo", disse o meia. O São Paulo enfrenta agora o Bragantino, em Bragança Paulista, na próxima quarta.