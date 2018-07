São-paulinos dedicam vitória em Minas para o presidente

Um dos personagens da partida (um gol e um pênalti perdido), o atacante Luis Fabiano avisou que a presença do dirigente em Belo Horizonte foi bastante importante. "Antes do jogo ele foi ter uma conversa com a gente e falou que queria a vitória para termos uma semana tranquila. E conseguimos isso para o presidente", declarou. "Após muitas críticas e xingamentos, demos a volta por cima. Ainda não ganhamos nada, mas essa vitória vai nos servir muito".

O nome do demitido Emerson Leão também foi lembrado em Minas Gerais. "Infelizmente com o Leão não deu e, quando se perde coisas importantes, sempre sobra pro treinador", declarou Luis Fabiano, que admitiu que o time entrou com um outro espírito contra o Cruzeiro. "Lógico que a gente se doou mais do que antes porque a necessidade (de vitória) era grande", afirmou.

O atacante só lamentou o pênalti defendido pelo goleiro cruzeirense Fábio, quando o São Paulo já vencia a partida por 3 a 2. "Achei que ele ia cair para o outro lado", ressaltou Luis Fabiano.

O interino Milton Cruz foi outro que comemorou bastante a vitória e contou que recebeu o apoio de vários amigos famosos antes do jogo. "Para quem fala que o São Paulo não tem time, esta aí: tem time e grandes jogadores. Treinadores de renome me ligaram antes para me desejar sorte e falar que o São Paulo é um dos melhores times do Brasil", disse. Quem ligou? "O Ricardo Gomes, o Muricy (Ramalho), o Carpegiani e o Autuori", revelou o treinador.