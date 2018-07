São-paulinos destacam apoio da torcida em vitória sobre o Vasco

Para os jogadores do São Paulo, a torcida foi a principal inspiração para a vitória por 1 a 0, diante do Vasco, nesta quarta-feira, em rodada do Brasileirão. Mesmo com um frio intenso, a torcida recebeu o time com festa, com direito a sinalizadores na entrada do estádio, e gritou em boa parte da partida. No final do jogo, os 22 mil pagantes cantaram o hino do clube.

"Chegar três horas antes para apoiar o time tem muito valor. Podem ter certeza que isso nos deu muita força. Foi uma vitória sofrida e suada, salvando bola em cima da linha nos últimos momentos para tirar essa zica e essa falta de sorte", disse o volante Petros.

O apoio dos torcedores se trata de um pacto de apoio firmado até que o time consiga escapar da zona de rebaixamento. "Foi pela superação e pela entrega dentro de campo. Agradecer a torcida que compareceu e nos apoiou até o final", afirmou Jucilei.

O zagueiro Rodrigo Caio destacou a importância do resultado que encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória. "Nós queríamos muito a vitória para sair dessa situação. Sabemos que falta muito, mas o time está de parabéns pela luta. Temos um grupo forte, jogamos contra uma equipe dura. As derrotas tinham tirado nossa confiança", disse o defensor.