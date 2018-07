São-paulinos enxergam chance com Ceni como motivação extra para a Copinha

Pelo menos uma dúzia de jovens atletas recém-saídos das categorias de base devem fazer parte do elenco do São Paulo na pré-temporada. Rogério Ceni já deixou claro que quer dar mais espaço para os garotos de Cotia e isso serve de motivação para o time que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir do dia 3 de janeiro.

"O Rogério é um grande ídolo e é uma motivação muito grande para nós tê-lo nos acompanhando. Essa Copinha pode dar uma vaga no time profissional mais para frente", comentou o volante Vinícius, que não está entre os cotados para subir por enquanto.

O São Paulo chega como um dos favoritos ao título da Copinha, depois de ganhar cinco títulos com o sub-20 em 2016 e faturar outras três taças com o sub-17, incluindo o Paulista e Taça BH.

Ao mesmo tempo, jovens como Luiz Araújo, Artur, David Neres, Lucas Fernandes e Pedro Bortoluzo chegaram ao profissional e inspiram os que estarão na Copinha. "São espelho para nós, queremos seguir os passos deles, ainda mais com o bom desempenho que eles vêm tendo no profissional, agarrando oportunidade como eles estão fazendo", contou Vinicius.

A eles pode se juntar Caíque, de 19 anos, que surgiu como lateral-esquerdo na base, mas tem atuado como atacante com o técnico André Jardine. Polivalente, tem o perfil que Rogério Ceni deseja. "Eu prefiro jogar (risos), seja de lateral, meia ou atacante. O Jardine me usa como atacante, mas onde tiver um espaço eu vou jogar da melhor forma", prometeu.