São-paulinos esgotam ingressos de R$ 4,8 mil para jogarem com Ceni

Em quatro dias os torcedores do São Paulo esgotaram as 44 vagas disponíveis para os interessados em pagar R$ 4,8 mil pela oportunidade de jogar com o goleiro Rogério Ceni, no Morumbi. Na noite de 26 de junho o capitão da equipe vai atuar em duas partidas entre os fãs. Ao todo, serão 15 minutos em cada uma das equipes. Além disso, ele vai tirar fotos e cobrar um pênalti para os torcedores defenderem.

O projeto "Eu vou jogar no Morumbi" foi lançado no ano passado e em novembro, 352 participantes tiveram a chance de atuar no estádio em uma partida somente entre torcedores. Para junho, o clube resolveu convidar o ídolo para participar e jogar na linha como 12º jogador. Rogério vai se revezar entre as equipes com o atacante Aloísio Chulapa, que também será um atleta extra nas equipes.

O clube promete preparar uma série de detalhes para simular um jogo oficial. Rogério Ceni vai fazer uma preleção no vestiário, os torcedores vão usar uniforme oficial, fazer o trabalho de aquecimento, ter como técnico algum ídolo do clube e ainda ter o nome exibido no placar eletrônico.

Para após a partida, os fãs vão receber bebidas isotônicas e ter a chance de gravar um depoimento na sala de imprensa do Morumbi. Toda a passagem pelo estádio será filmada e fotografada, incluindo o jogo, que terá dois tempos de 30 minutos. Os torcedores vão poder comprar ainda um DVD duplo de recordação.

Para a mesma noite o clube também oferece um pacote mais básico de programação com ídolos tricolores. Por R$ R$ 2.090 será possível atuar no Morumbi ao lado de ex-jogadores que serão convidados. Ronaldão, Careca, Pita e Sidney estão na lista.

CRESCIMENTO

Nesta quinta-feira o São Paulo ultrapassou o marca do Flamengo no ranking de sócios-torcedores. O Tricolor atingiu 54.019 cadastrados, contra 53.922 do clube carioca. O time paulista é agora o sétimo lugar entre as equipes brasileiras.