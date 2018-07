São-paulinos falam em 'fatalidade' para explicar derrota

SÃO PAULO - A palavra mais usada pelos jogadores do São Paulo para explicar a derrota em Goiânia foi "fatalidade". Eles já contavam com o ponto conquistado no estádio Serra Dourada e o gol de Rodrigo abalou a equipe. Ainda mais por Rogério Ceni ter falhado. O capitão não quis dar muitas explicações para o lance. "A bola poderia ter batido na trave e saído. O problema não foi a pancada (o chute). O problema foi o azar", resumiu.

A forma com que montou a barreira surpreendeu até o zagueiro Rodrigo, autor do gol. "Ele inverteu, abriu o canto. Eu costumo bater no canto que ele abriu. Não sei qual foi o pensamento dele", admitiu o ex-são-paulino.

O discurso parecia decorado. Os são-paulinos deixaram o gramado destacando o fato de o time ter jogado bem e que a derrota só aconteceu pela fatalidade no gol de Rodrigo. "Jogar aqui em Goiânia não é fácil. Nossa equipe foi bem, mas infelizmente no último minuto acabamos fazendo uma falta que resultou em gol. É complicado, poderíamos ter saído com um ponto pelo menos", lamentou Jadson. "Temos totais condições de nos recuperar contra o Grêmio".

A declaração de Jadson tem a ver com o clima de decisão criado pelo técnico Muricy Ramalho antes do jogo. Ele deixou claro que vencer neste domingo era fundamental para a equipe esquecer poder passar a mirar suas atenções para a parte de cima da tabela de classificação.

SUL-AMERICANA

A equipe não terá muito tempo para lamentar o resultado amargo porque nesta quinta-feira estreia na Copa Sul-Americana enfrentando a Universidad Católica, do Chile, no Morumbi. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso é com o Grêmio, no domingo, também em casa.

"Vamos levantar a cabeça. Conseguimos três vitórias seguidas e uma derrota não vai abalar a gente. Vamos trabalhar porque quinta-feira tem uma pedreira pela frente", disse Rodrigo Caio, esperando que um bom resultado na Sul-Americana devolva a confiança aos jogadores. Muricy Ramalho ainda não anunciou se vai escalar força máxima ou poupará alguns titulares diante da equipe chilena.