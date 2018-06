São-paulinos fazem 'marcha fúnebre' contra Leco e gestões anteriores no Morumbi

Torcedores do São Paulo participaram de uma marcha fúnebre em frente ao Morumbi antes e durante o jogo do time tricolor contra o Red Bull Brasil pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, neste domingo. A manifestação foi convocada pelas torcidas organizadas do clube após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, que culminou na demissão do técnico Dorival Junior.

+ Novo técnico do São Paulo, Aguirre promete dar personalidade ao time tricolor

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas participaram da marcha. Vestidos de preto e silenciados na maior parte do tempo, os torcedores atacavam a gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, ex-diretores, conselheiros e mandatários do clube, como Carlos Miguel Aidar, Gustavo Vieira, José Jacobson, Ataíde Gil Vicente. "Devolvam nosso São Paulo", bradavam os torcedores.

Alguns cartazes do protesto fúnebre da torcida do São Paulo: "O mito é ídolo, não barganha política", "CT Cotia não é banco", "10 anos de humilhação", "SPFC na UTI" pic.twitter.com/B0IWMeW0uT — Matheus Lara (@mthslr) 11 de março de 2018

Os manifestantes traziam cartazes com cobranças em relação a diretoria e jogadores. Entre as mensagens, "O mito é ídolo, não barganha política", "CT de Cotia não é banco", "10 anos de humilhação" e "SPFC na UTI". Os torcedores ainda pediam mais transparência e acusavam diretores de corrupção.

O protesto continuou nas imediações do Morumbi apesar do início da partida. Dentro do estádio, arquibancadas esvaziadas. Após a derrota no clássico, as organizadas pediram "Morumbi Zero".

"Devolvam o nosso São Paulo", pedem torcedores em marcha fúnebre em frente ao Morumbi. pic.twitter.com/wpIl0tfEzZ — Matheus Lara (@mthslr) 11 de março de 2018