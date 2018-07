São-paulinos iniciam treinos com conversa e sem Leão

Leão chegou a aparecer brevemente no gramado, mas logo deixou o local e o treinamento passou a contar apenas com a presença do seu auxiliar e sobrinho do treinador, Fernando Leão, além do coordenador técnico Milton Cruz e dos preparadores físicos do clube.

A situação do comandante são-paulino começou a ficar mais delicada após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira, quando o time caiu por 2 a 0 diante do Coritiba, fora de casa, após ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, no Morumbi. E o novo revés no jogo diante da Portuguesa fez a permanência do treinador ficar ainda mais em xeque, embora o presidente do clube, Juvenal Juvêncio, tenha garantido, antes do duelo no Canindé, a continuidade do técnico no cargo. Na ocasião, porém, o dirigente admitiu que o desempenho do comandante vem sendo apenas "razoável".

Luis Fabiano liderou a conversa entre os jogadores nesta terça, gesticulando muito, antes de os atletas iniciarem um trabalho físico que visa o confronto diante do líder Cruzeiro. O São Paulo ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, tendo obtido três vitórias e amargado três derrotas até agora.