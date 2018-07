São-paulinos lamentam chances perdidas durante o jogo

A derrota para o Atlético Nacional nos pênaltis por 4 a 1 foi sentida pelos jogadores são-paulinos principalmente por causa das chances que o time criou. Segundo os jogadores, o time poderia ter vencido no tempo normal. "Tivemos chances de fazer o segundo e até o terceiro gols, mas caímos nos pênaltis", disse o meia Paulo Henrique Ganso, autor do gol do São Paulo. "Fizemos grandes jogadas, mas faltou tranquilidade para definir", completou.

Rogério Ceni também acredita que o time poderia ter vencido no tempo normal. "A derrota acontece. É do jogo. Fizemos um bom segundo tempo e criamos oportunidades. Lamentamos perder a chance de disputar um título importante como a Copa Sul-Americana", disse o goleiro, que evitou falar sobre a aposentadoria.

"Esse grupo reergueu o São Paulo no segundo semestre. Fizemos boas contratações e o time fez grandes jogos. Tenho orgulho de fazer parte de um grupo tão bacana como esse", afirmou Rogério Ceni, o único a converter os pênaltis - Rafael Toloi e Alan Kardec desperdiçaram as cobranças.

O atacante Luis Fabiano afirmou que o time merecia ter se classificado. "O torcedor reconhece nosso esforço. O time lutou até o final. Pelo que fez, o São Paulo merecia passar", disse o atacante.

Todos reconheceram que o time sofreu no primeiro tempo. O São Paulo teve dificuldades para criar na etapa inicial por causa da ótima marcação colombiana. "O time só encontrou seu jogo no segundo tempo, mas fizemos um grande jogo. Lutamos bastante", comentou o lateral-esquerdo uruguaio Álvaro Pereira. No intervalo da partida, o técnico Muricy Ramalho já havia identificado os problemas na equipe. Ele cobrava organização e aproximação.

Outro destaque da partida, o volante Souza foi um dos responsáveis diretos pela vitória. No segundo tempo, ele marcou, mas também se aproximou do ataque, abrindo espaços e dificultando a marcação colombiana. "Perder nos pênaltis é horrível. Fizemos um jogo para passar no tempo normal, mas futebol é assim", lamentou.