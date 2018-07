São-paulinos lamentam chance perdida de embalar no Brasileirão

O São Paulo ainda não conseguiu vencer duas partidas seguidas no Campeonato Brasileiro de 2016. Depois de superar o Cruzeiro no Mineirão, a equipe de Edgardo Bauza voltou a perder a oportunidade de embalar na competição ao ser derrotada pelo Atlético-PR, por 2 a 1, no Morumbi.

O resultado deste sábado foi ainda pior pela forma pela qual aconteceu. Depois de começar jogando muito melhor e pressionando a equipe paranaense, o São Paulo acabou cedendo a virada. "Uma partida em que a equipe jogou muito bem no primeiro tempo. Tivemos várias oportunidades, não conseguimos concluir. Futebol é complicado, você não faz, corre riscos lá atrás. O time cansou um pouco, a marcação não estava tão apertada. Sofremos dois gols. É erguer a cabeça para fazer um bom jogo na quarta-feira", disse o goleiro Dênis na saída de campo.

Ovacionado pela torcida, mesmo após a derrota, o zagueiro Maicon também lamentou o placar. "Tomamos dois gols bobos que poderíamos ter evitado. No final, vence quem marca mais. Foram felizes nas ocasiões que tiveram e saíram com a vitória", disse o autor do gol do São Paulo. "No Brasileiro não tem jogo fácil nem controlado, tem de respeitar adversários que vêm em casa. O jogo parecia controlado, mas saímos derrotados. Trabalhamos seriamente, mas infelizmente já perdemos seis pontos em casa. Precisamos ver o que erramos para corrigirmos e para não perdermos mais pontos nos próximos jogos", completou o camisa 27.

Escolhido por Bauza para substituir Calleri, que deixou o estádio antes do início da partida após saber do falecimento do melhor amigo, Alan Kardec também se mostrou desanimado com o resultado. "Sei que hoje foi uma partida em que os erros não foram individuais, foram no coletivo. Infelizmente saímos com a derrota, não fujo das responsabilidades, cabeça erguida, agora é continuar trabalhando com paciência", disse Alan Kardec.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, novamente no Morumbi, às 19h30, contra o Vitória, pelo Brasileirão.