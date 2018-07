São-paulinos lamentam derrota na Colômbia e pedem apoio da torcida

A má exibição do São Paulo na derrota para o Atlético Nacional, de Medellín, por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana não desanimou os atletas para o confronto de volta no Morumbi. Apesar de precisar de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença, os jogadores estão confiantes de que é possível virar o resultado.

Tão logo acabou a partida e o grupo foi uníssono em pedir o apoio da torcida para o confronto, decisivo para as aspirações da equipe na temporada. "É um time que está jogando muito e contamos com o apoio do nosso torcedor. Tenho certeza de que teremos 50, 60 mil vozes para empurrar nosso time na quarta-feira para conseguirmos essa classificação", afirmou o capitão Rogério Ceni.

O goleiro lamentou a confusão com Edson Silva no lance do único gol da partida. "Achei que o Edson ia na bola, mas ele não foi e quando eu saí era tarde demais, foi uma desatenção nossa." Além do erro crucial no lance do gol, os são-paulinos apontaram a falta de tranquilidade para ficar com a posse de bola como fator determinante para o resultado. "Poderíamos ter trabalhado um pouquinho melhor a bola, mas infelizmente não conseguimos. Dá para virar, temos jogadores de qualidade e confiamos na força da nossa torcida para o jogo de volta", projetou Rafael Toloi.

O time tricolor tem uma longa viagem de volta e desembarca no Brasil apenas na madrugada desta sexta-feira. No domingo o time enfrentará o Santos em clássico que será disputado na Arena Pantanal, em rodada do Brasileirão.