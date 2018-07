São-paulinos lamentam falta de sorte em derrota para o Avaí

Mesmo com uma formação bastante mexida, o São Paulo confiava num resultado positivo diante do Avaí e lamentou bastante a derrota por 2 a 1 para o Avaí, na Ressacada. A ideia era priorizar a Libertadores e, ao mesmo tempo, levar três pontos para casa. Na primeira meta, um fracasso.

“Foi uma pena, pois a gente fez uma boa partida, houve bastante entrega”, afirmou o goleiro Renan Ribeiro, que evitou um placar mais elástico, apesar de não admitir. “Faltou só um pouquinho de sorte, que o Avaí teve mais”, discursou.

Com o resultado, o time caiu para o quinto lugar, fora do G-4. Terá a chance de recuperar a posição pois no domingo faz o clássico com o Palmeiras, o novo integrante da zona de classificação à Libertadores. Antes, porém, a equipe tem jogo importante com o Vasco, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“A gente faz bons jogos e a vitória não vem, mas está no caminho certo, tem só de se entregar mais em campo. Sabíamos que os três pontos 3 hoje seriam importantíssimos para o G-4, infelizmente não veio o resultado, agora é voltar para casa e continuar trabalhando”, lamentou Renan Ribeiro.

Opção apenas para o segundo tempo, Alexandre Pato seguiu a linha do goleiro de que a sorte não esteve ao lado do São Paulo em Florianópolis. “O primeiro gol saiu numa infelicidade nossa, que fez uma falta boba para um cara (Marquinhos) que cobra muito bem e conseguiu marcar. O segundo o cara (Anderson Lopes) fez uma jogada boa e chutou, não sei se desviou ou pegou no morro”, avaliou. “Foi difícil, agora é pensar em quarta-feira contra o Vasco. O professor (Juan Carlos Osorio) tem isso cabeça e temos de melhorar nesse jogo e fazer um bom resultado.”

O atacante apenas mostrou surpresa pelo fato de não ter jogado. Pato nem seria levado para Florianópolis para estar inteiro para o jogo da Copa do Brasil.