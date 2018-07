São-paulinos preparam festa para Rogério Ceni no Morumbi

Rogério Ceni pode ter decidido prorrogar sua carreira e se aposentar somente no meio do ano que vem, mas isso não impedirá que a torcida do São Paulo homenageie o goleiro. Para a partida deste domingo, às 17 horas, diante do Figueirense, no Morumbi, as organizadas são-paulinas prepararam uma série de bandeiras e faixas em tributo a um dos maiores ídolos do clube em todos os tempos.

A torcida já está reunida nas cercanias do estádio e espera o ônibus são-paulino para iniciar a festa. Segundo Henrique Gomes, vice-presidente da Independente, foram feitas sete bandeiras especiais para o goleiro neste domingo. A intenção é fazer 100 bandeiras antes de ele se aposentar em agosto do ano que vem.

"Queremos homenagear o Rogério e também vamos aplaudir o Kaká, que terá uma despedida digna", comentou o torcedor, lembrando que o meia fará sua última partida no Morumbi antes de partir para o Orlando City, dos Estados Unidos. "Inclusive mudamos a música e vamos estrear música nova para o Rogério", comentou Henrique, antes de revelar que a nova música dirá: "Todos tem goleiro, mas só nós temos Rogério, goleiro matador".

Além das bandeiras, há uma grande faixa em homenagem ao goleiro, com os dizeres: "Nosso eterno obrigado, capitão! Pelos 1184 jogos, 123 gols e 28 títulos defendendo o nosso glorioso São Paulo Futebol Clube". Para a festa ficar completa, a torcida promete mostrar neste domingo o maior bandeirão do mundo, que tem 90m de comprimento por 40m de largura e está até no Guinness.