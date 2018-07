São-paulinos reclamam de preços dos ingressos na Libertadores

Os preços elevados dos ingressos para acompanhar a estreia do São Paulo na Libertadores em casa, quarta-feira, irritaram o público tricolor e levaram os cambistas a cobrar valor abaixo do estipulado pela própria bilheteria. No comércio informal ao redor do estádio Cícero Pompeu de Toledo, os bilhetes eram vendidos por R$ 90, exatos R$ 30 a menos do que no guichê do clube. O preço oficial para entradas avulsas era a partir de R$ 120 para os setores mais baratos.

A decisão da diretoria do São Paulo pelos valores fez alguns torcedores reclamarem na porta do estádio com gritos e faixas, como "R$ 120 é roubo". O clube estipulou o valor elevado para atrair mais adesões ao programa de sócio-torcedor. Quem era associado poderia comprar entradas a partir de R$ 40. Havia também a opção de adquirir o pacote para os três jogos do time em casa pela primeira fase da Libertadores. Nessa modalidade, cada ingresso custaria R$ 100, mais a taxa de conveniência de 10%.

Essa compra de pacote também gerou problemas. Torcedores reclamaram nas redes sociais da dificuldade de encontrar atendimento por telefone e pela lentidão no site. Do lado de fora do Morumbi houve a formação de grandes filas para a troca do voucher pelo bilhete para a entrada no jogo.

De acordo com o São Paulo, esses problemas foram causados pela troca de empresa fornecedora de entradas e que também controla o acesso ao estádio. A companhia portuguesa Smartmove atuou nesse mesmo segmento em alguns estádios da Copa do Mundo e as falhas fizeram o time já ter problemas no último sábado, diante do Audax. A partida pelo Campeonato Paulista foi a primeira do São Paulo no Morumbi em 2015.

A diretoria do São Paulo não acena com a possibilidade de baixar o preço de R$ 120 pela entrada mais barata dos jogos do time na Libertadores. Se o São Paulo avançar na competição, ainda existe a possibilidade de os valores aumentarem.