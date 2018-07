São-paulinos reconhecem alívio com vitória no Maracanã

SÃO PAULO - Após três empates consecutivos, vencer o Flamengo fora de casa foi fundamental para o São Paulo afastar a pressão que já incomodava os jogadores. Depois do jogo deste domingo no Maracanã, onde o time ganhou por 2 a 0 com dois gols de Paulo Henrique Ganso, neste domingo, o elenco tricolor se mostrou aliviado com o resultado.

"A gente precisava dessa vitória porque vínhamos de três jogos sem vencer, mas conseguimos derrotar o Flamengo, que é uma grande equipe e agora vamos pensar no Fluminense", afirmou o volante Souza, já citando o jogo da próxima quarta-feira, novamente no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileiro.

O atacante Luis Fabiano também destacou o desempenho da equipe neste domingo. "Eles (flamenguistas) foram muito perigosos, mas nós soubemos jogar nos espaços deixados por eles e conseguimos uma vitória importante", comentou.