São-paulinos renovam esperança de vaga na Libertadores BARUERI - A vitória renovou o ânimo dos jogadores do São Paulo. Beneficiado pela derrota do Grêmio para o Fluminense e ao vencer um concorrente direto, o clube tricolor pulou para o sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, um ponto atrás do Botafogo (47 contra 48), hoje o time que está se garantido na Libertadores. "São três confrontos diretos. Eu acredito pela maneira que está o campeonato. O Prudente ganhou do Santos de virada na Vila. As equipes lá de cima vão ter jogos difíceis", disse Fernandão.