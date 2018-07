São-paulinos ressaltam espírito solidário do time neste domingo no Morumbi SÃO PAULO - Além da grande exibição de Lucas, os jogadores do São Paulo exaltaram o espírito coletivo e a vontade do grupo para conquistar a vitória sobre o Santos. "É muito difícil fazer um clássico com um jogador a menos, mas conseguimos superar. Todos ajudaram e controlamos o jogo", diz o meia Cícero, que teve atuação discreta apenas.