São-paulinos se conformam com empate fora de casa Os jogadores do São Paulo se mostraram conformados com o empate sem gols com o Guarani, neste domingo, em Campinas, pela quinta rodada do Brasileirão. "O empate acabou sendo de bom tamanho", avaliou Rogério Ceni, para quem "o Guarani teve oportunidades e o São Paulo também".