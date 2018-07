São-paulinos usam excursão para ganhar experiência

"A ansiedade toma conta, né? Mas fico feliz de poder viajar com o grupo e ir para o exterior. Estou muito contente de poder conhecer a Europa e ansioso com a possibilidade de ter a chance de enfrentar o Bayern de Munique. Se o treinador optar por mim, a torcida pode ter certeza de que estou preparado para marcar os grandes atacantes do futebol mundial", afirmou o zagueiro Edson Silva.

Titular no clássico do último domingo com o Corinthians, o lateral-esquerdo Reinaldo quer aproveitar esses jogos para se firmar de vez no São Paulo. "Estou preparado para ajudar o clube no Brasil ou em outros países. Sei que serão jogos difíceis, mas temos que ter a responsabilidade de jogar bem e voltar com resultados positivos", avaliou.

O meia Roni também revelou ansiedade para participar dos duelos. "É a minha primeira viagem internacional e fico um pouco ansioso, mas vai dar tudo certo. Acredito que será importante, porque vamos ganhar um pouco da experiência europeia e isso vai acrescentar bastante na minha carreira. Vamos jogar com grandes jogadores, campeões da Liga dos Campeões, e espero representar bem o São Paulo", disse, ao site oficial do clube.

O São Paulo disputará nos dias 31 de julho e 1º de agosto a Copa Audi, na Allianz Arena, em Munique, que contará com a presença de Bayern de Munique, Manchester City e Milan. Em 3 de agosto, o time vai encarar o Benfica no Estádio da Luz, em Lisboa. Por fim, no Japão, o atual campeão da Copa Sul-Americana medirá forças contra o Kashima Antlers, no dia 7 de agosto.