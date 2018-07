São Paulo abre aos torcedores pré-venda do novo uniforme

O São Paulo iniciou nesta quarta-feira a pré-venda da nova camisa do time. Os novos uniformes variam de R$ 189,90 a R$ 349,90 e serão produzidos pela Under Armour, empresa americana que a partir do próximo mês começa um contrato de cinco anos de parceria com o clube do Morumbi. O lançamento das novas peças será no dia 7 e até agora nenhuma imagem delas foi divulgada.

Os lançamentos para os torcedores incluem os dois tradicionais uniformes de jogo em versões de torcedor (masculina, feminina e infantil) e de jogador (masculina). O primeiro modelo é mais básico, custa R$ 229,90. Já o outro, de R$ 349,90, é o mesmo que será usado pelo time em campo e é feito de material tecnológico.

As vendas à torcida são pela internet e mesmo quem comprar agora, terá de esperar o lançamento oficial. Os pedidos só serão postados no dia seguinte ao lançamento, que deve ser marcado por um evento no estádio do Morumbi. Até lá a equipe continuará com os uniformes da Penalty.