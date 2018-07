São Paulo abre venda de ingressos e espera lotar Morumbi de novo

Os ingressos para a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, domingo, às 16h, no Morumbi, contra o Flamengo, estão à venda pela internet para todo o público a partir desta sexta-feira. Sócios-torcedores podiam comprar ingressos desde a última quarta-feira.

A diretoria quer aproveitar o entusiasmo da torcida que, na partida contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores, lotou o estádio. Foram 66.369 torcedores, recorde de público no futebol brasileiro. A carga total para a partida é de 66.648 bilhetes.

Para os jogadores, é importante aproveitar o bom momento. "Ver o estádio lotado traz confiança novamente. Espero que tenhamos um ótimo público contra o Flamengo também", diz o goleiro Rogério Ceni. O São Paulo deve utilizar uma escalação mista para o confronto, poupando alguns titulares para o jogo contra o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, que decide a vaga na próxima fase da Copa Libertadores.

PREÇOS E LOCAIS DE VENDA

INGRESSOS SÓCIO TORCEDOR

Plano Standard

Arquibancada Amarela - R$ 30,00

Arquibancada Azul - R$ 30,00

Arquibancada Laranja - R$ 30,00

Arquibancada Vermelha Visa - R$ 30,00

Plano Premium

Arquibancada Amarela - R$ 30,00

Arquibancada Azul - R$ 30,00

Arquibancada Laranja - R$ 30,00

Arquibancada Vermelha Visa - R$ 30,00

Cadeira Amarela - R$ 50,00

Cadeira Laranja - R$ 50,00

Cadeira Laranja Premium - R$ 50,00

Cadeira Térrea P02 - R$ 50,00

Cadeira Térrea P04 - R$ 50,00

Cadeira Especial Azul R$ 70,00

Cadeira Especial Vermelha R$ 70,00

Setor Soberano R$ 85,00

SETORES

ARQUIBANCADAS (SUPERIOR)

Arquibancada Azul - R$ 50,00 - meia entrada R$ 25,00 (portão 06)

Arquibancada Amarela - R$ 30,00 - meia entrada R$ 15,00 (Portão 15)

Arquibancada Laranja - R$ 50,00 - meia entrada R$ 25,00 (portão 06)

Arquibancada Vermelha - R$ 50,00 - meia entrada R$ 25,00 (portão 15)

Arquibancada Visitante - R$ 50,00 - meia entrada R$ 25,00 (portão 15)

CADEIRAS (INTERMEDIÁRIO)

Cadeira Amarela - R$ 70,00 - meia entrada R$ 35,00 (portão 16)

Cadeira Especial Azul - R$ 100,00 - meia entrada R$ 50,00 (portão 05)

Cadeira Especial Vermelha - R$ 100,00 - meia entrada R$ 50,00 (portão 16)

Cadeira Laranja - R$ 70,00 - meia entrada R$ 35,00 (portão 05)

Cadeira Laranja Premium - R$ 70,00 - meia entrada R$ 35,00 (portão 05)

Camarote Soberano - R$ 120,00 - meia entrada R$ 60,00 (portão 05)

Cadeira Cativa (somente proprietário) - R$ 50,00 (portão 05/16)

CADEIRAS (TÉRREO)

Cadeira Térrea P02 - R$ 70,00 - meia entrada R$ 35,00 (portão 02)

Cadeira Térrea P04 - R$ 70,00 - meia entrada R$ 35,00 (portão 04)

Cadeira Térrea P17- R$ 70,00 - meia entrada R$ 35,00 (portão 17)

SETOR PNE (acompanhante) - R$ 50,00 - meia entrada R$ 25,00 (portão 17B)

BILHETERIAS DO MORUMBI

Praça. Roberto Gomes Pedrosa, nº 1 - Morumbi.

Horário de funcionamento:

De 03/05/2015 à 05/05/2015 - 10h às 17h.

Dia 06/05/2015 - 10h às 22h45 - dia do evento.

DEMAIS PONTOS DE VENDA

Estádio do Pacaembu

Praça Charles Miller s/n - São Paulo.

Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1361 - São Paulo.

Estádio Anacleto Campanella

Rua Walter Tomé, 64 - São Caetano.

Horário de funcionamento.

De 03/05/2015 à 05/05/2015 - 10h às 17h.

Dia 06/05/2015 - 10h às 17h - dia do evento

SEDE SOCIAL (somente para sócios do clube).

Vendas para sócios do clube serão feitas na bilheteria interna do Concept Hall, mediante apresentação da carteira de sócio. No dia do jogo, atendimento nas bilheterias do Estádio do Morumbi será até às 22h45.