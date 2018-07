São Paulo abre venda de ingressos para a despedida de Ceni

O São Paulo começou a vender para os sócios torcedores os ingressos para o jogo de despedida do goleiro Rogério Ceni. A partida será no dia 11 de dezembro, no Morumbi, e vai reunir em um amistoso equipes formadas pelos campeões mundiais pelo clube em 1992 e 1993 contra o time base campeão do mundo em 2005. A preferência na compra é para os participantes do programa de sócio torcedor. Para os demais, os preços variam de R$ 90 a R$ 320.

As vendas para os sócios começaram na noite de quarta-feira. Segundo o clube, não há previsão de data para a abertura da comercialização de ingressos para quem não participa do programa. A carga total é de 65 mil bilhetes. O jogo, inclusive, será transmitido ao vivo pelo canal Fox Sports. Os sócios torcedores terão ingressos a partir de R$1 (conforme planos), além de ações exclusivas e extenso período de pré-venda.

O goleiro tem uma lesão no pé direito e está sem atuar desde o dia 28 de outubro. O departamento médico espera que Ceni tenha condições de jogar com o Figueirense, no sábado, na despedida em jogos oficiais no Morumbi, mas a tendência é que ele retorne apenas na rodada seguinte, contra o Goiás, no Serra Dourada.