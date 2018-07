São Paulo acata sugestão de torcedores e planeja divulgação trimestral de finanças

O São Paulo decidiu acatar uma sugestão dada por um grupo de torcedores que se reuniu com a diretoria em novembro e já trata como meta divulgar trimestralmente um balanço de sua situação financeira em 2018. A intenção do clube é que as publicações tenham linguagem menos técnica possível, e mais objetiva e compreensível para a torcida. Para isso, o departamento financeiro, responsável pelos dados, deve contar com ajuda do marketing do clube.

"Esse é um objetivo que eu tenho no São Paulo", explica o diretor executivo financeiro do clube, Elias Barquete Albarello, ao Estado. "Já estamos discutindo o mecanismo de como publicar essas informações de forma compreensível."

Um possível empecilho que pode atrasar a iniciativa, que visa atender aos pedidos de mais transparência por parte do clube, é que os dados financeiros precisam ser aprovados pelos Conselhos Fiscal, Deliberativo e de Administração antes de se tornarem públicos, e a periodicidade de reuniões de cada órgão pode deixar o processo moroso.

A divulgação trimestral das finanças do São Paulo é uma das quase 40 sugestões e pedidos de uma cartilha que um grupo de torcedores do time tricolor entregou à diretoria numa reunião no CT da Barra Funda, em novembro. Como adiantou o Estado, o grupo quer mais espaço nos bastidores do São Paulo, e cobrará profissionalismo da diretoria tricolor para as próximas temporadas, depois de sucessivas decepções do time em campo, nos últimos anos.