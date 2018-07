São Paulo acena com quase R$ 30 milhões para ficar com Maicon

O São Paulo está disposto a pagar um valor próximo a 8 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) para contratar o zagueiro Maicon, do Porto. O empréstimo do jogador termina na quinta-feira, menos de uma semana antes da primeira partida da semifinal da Libertadores contra o Atlético Nacional.

"Vamos fazer o possível e um pouco do impossível para manter esse atleta no elenco de São Paulo. É difícil dizer limite. É claro que não podemos chegar a 8 milhões de euros, mas podemos chegar muito perto disso. O Gustavo (Vieira de Oliveira, gerente executivo de futebol) já tem a autorização do presidente para chegar perto disso", afirmou o vice-presidente de futebol Alexandre Médicis.

De acordo com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o gerente de futebol viajou para Portugal também com a autorização de tentar ampliar o empréstimo de Maicon caso não consiga chegar a um acordo com os dirigentes do Porto para comprar os direitos federativos do zagueiro.

"Essa é uma das hipóteses. Mais 30 dias, mais seis meses, mais um ano para bater com o calendário europeu... Enfim, qualquer coisa que seja possível para que ele fique conosco", disse o presidente do clube.

Como parte da estratégia de negociação do São Paulo, o próprio Maicon também deve ir a Portugal para tentar convencer o Porto a liberá-lo. "É uma negociação. Acho que Maicon viaja amanhã (segunda-feira) para Portugal. O Gustavo já o está esperando lá. Espero que possam fechar e que ele continue com a gente”, disse o técnico Edgardo Bauza.

Maicon está fora da partida contra o Fluminense, quarta-feira, no Morumbi, e pode ter feito a sua despedida do São Paulo neste domingo, na derrota por 3 a 0 para o Santos, no Pacaembu.