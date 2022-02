São Paulo acerta a contratação do atacante nigeriano Azeez para o time sub-20

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante nigeriano Azeez Olalekan Balogun. O jogador de 18 anos chega para reforçar o time sub-20 do tricolor paulista, comandado pelo técnico Alex de Souza. Ele é o primeiro atleta do país africano a fazer parte das categorias de base do clube.

Azeez é natural da cidade de Ibadan e pertence ao Unique Futbol Academy. Oriundo de um mercado pouco explorado pelos brasileiros, o atleta de 1,80m foi descoberto pelo São Paulo em uma viagem de membros da diretoria de juniores do clube à Nigéria, onde acompanharam um torneio de jovens e se interessaram pelo garoto.

“Estou muito feliz pela oportunidade e por defender um clube do tamanho do São Paulo. Espero dar alegrias para a torcida e ajudar meus novos companheiros”, disse o Azeez.

Apesar de ter sido anunciado oficialmente nesta quarta-feira, o nigeriano já participa de treinamentos com categorias menores em Cotia, onde fica instalado o CT da base do São Paulo. A expectativa é que o atleta passe a integrar o sub-20 a partir do fim do mês, quando o elenco retorna aos treinamentos.

Semifinalista da Copinha, o São Paulo tem movimentado bastante os bastidores do time sub-20 nas últimas semanas. O clube tenta acertar a renovação de contratos de destaques do torneio, como a do atacante Caio, o zagueiro Negrucci e o meio-campista Rodriguinho. Já o atacante Vitinho, principal destaque do tricolor paulista no torneio de base, ainda não chegou a um acordo com a diretoria e pode deixar o time do Morumbi nos próximos meses.