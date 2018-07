São Paulo acerta com Fabrício, Maicon e Edson Silva

SÃO PAULO - O São Paulo acertou a contratação do volante Fabrício, que estava no Cruzeiro, e de dois atletas que estavam no Figueirense, o meia Maicon e o zagueiro Edson Silva. Fabrício esteve no CT nesta sexta-feira e já realizou exames médicos na nova equipe.

O trio, primeiros reforços do time do Morumbi para a temporada 2012, será anunciado na próxima terça, mesmo dia em que o clube anuncia oficialmente o acordo para fazer a cobertura do estádio do Morumbi.

No evento da próxima semana, o São Paulo ainda poderá apresentar mais um nome aos seus torcedores.

A diretoria está próxima de um acordo com também defensor Paulo Miranda, que estava no Bahia. São Paulo e o representante do atleta ainda aparam arestas contratuais para assinar o acordo.

Apesar disso, os cartolas tricolores mantém a tática do mistério e não confirmam os acertos.

"Está tudo bem encaminhado com todos eles. mas no futebol só gosto de confirmar quando os contratos são assinados", disse o diretor de futebol, Adalberto Batista.