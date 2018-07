São Paulo acerta com lateral Carlinhos, do Fluminense

O São Paulo já começou a se reforçar para a próxima temporada e acertou a contratação do lateral-esquerdo Carlinhos, que defendeu o Fluminense neste Campeonato Brasileiro. O jogador assinou por três temporadas e faz exames médicos nesta segunda-feira.

O jogador iniciou a carreira no Santos e chegou a defender a seleção no Superclássico das Américas em 2012, ainda sob o comando de Mano Menezes. Estava no Fluminense desde 2010 e participou da conquista dos últimos dois campeonatos brasileiros da equipe carioca.

Com estilo mais agudo, o jogador é uma alternativa a Alvaro Pereira, atual titular do setor e que alterna altos e baixos. Além do uruguaio, o São Paulo conta com Reinaldo no elenco, que pode ser emprestado para outra equipe.

Além de Carlinhos, o São Paulo espera contratar pelo menos mais um zagueiro, um meia e um atacante. A diretoria espera seguir na mesma linha do ano passado, quando conseguiu trazer jogadores por empréstimos longos ou em fim de contrato, como aconteceu neste caso com o ex-jogador do Fluminense.

O elenco já está em férias, mas Muricy Ramalho deve permanecer a maior parte do tempo na capital para fechar o grupo para o ano que vem, quando terá um grupo complicado na Copa Libertadores contra o atual campeão San Lorenzo, o Danubio e um terceiro representante que sairá do confronto entre um colombiano e o Corinthians.