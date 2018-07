São Paulo acerta com meia do Benfica cobiçado pelo Palmeiras

O São Paulo acertou mais um reforço para a sequência da temporada. Depois de Chávez, do Boca Juniors, e Buffarini, do San Lorenzo, a equipe concretizou o empréstimo válido por um ano com o meia Leonardo Natel, de 19 anos, e que estava no Benfica.

O jogador teve proposta também do Palmeiras, mas as conversas com o São Paulo evoluíram mais rápido. O meia deverá, inicialmente, ser integrado ao elenco de juniores do São Paulo para trabalhar visando a disputa da Copa São Paulo do ano que vem e, caso renda o esperado, deve ser promovido ao time profissional.

Pelo acordo selado com o Benfica, o São Paulo tem direito a opção de compra de 50% dos direitos federativos do jogador até o fim do empréstimo. Natel não chegou a defender nenhum clube profissional no Brasil. Ele iniciou a carreira no Sport Clube 12 Horas, time amador de Porto Alegre, quando chamou atenção dos dirigentes do Benfica.