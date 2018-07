São Paulo acerta com novo homem forte para comandar base do clube

O São Paulo enfim acertou a contratação de um responsável pelo departamento de futebol de base. Júnior Chávare, atualmente no Grêmio, acertou com o clube do Morumbi e será confirmado após o clássico da equipe gaúcha contra o Inter neste domingo. O Estado checou a informação com diretores do clube paulista.

Chávare foi o preferido entre uma série de candidatos e tem a seu favor o bom trabalho realizado em Porto Alegre - Bressan, Ramiro e Luan, todos do time profissional, foram formados sob a batuta do profissional, que tem como missão reestruturar a base em Cotia.

A expectativa é que ele assuma o cargo em até 15 dias. Antes disso, preparará a transição no seu antigo clube e aprofundará seus estudos sobre o trabalho desenvolvido até agora no centro de formação de jovens do São Paulo, antes sob o domínio do ex-presidente Juvenal Juvêncio, demitido por Carlos Miguel Aidar recentemente.

A principal missão de Chávare é fazer Cotia virar um centro de excelência e formar mais atletas para a equipe principal. O São Paulo deve gastar R$ 28 milhões no futebol de base nesse ano.