São Paulo acerta com zagueiro Anderson Martins, que era do Vasco

O São Paulo acertou com o zagueiro Anderson Martins e pretende anunciá-lo assim que o atleta for aprovado nos exames médicos. O defensor estava no Vasco, mas como não vinha recebendo salários, entrou em acordo com o time carioca e seu contrato foi rescindido. Assim, ele ficou livre para aceitar a proposta tricolor.

+ Diego Souza faz primeiro treino no São Paulo

Anderson Martins foi formado nas categorias de base do Vitória, clube onde estreou profissionalmente. Depois, foi para o Vasco da Gama, passou pelo futebol do Catar, até retornar ao Brasil para jogar no Corinthians, em 2014, por empréstimo. Lá ele atuou ao lado de Petros, que é titular do São Paulo.

Depois do Corinthians, voltou para o Catar, até acertar com o Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro no ano passado. O contrato dele era válido até 2020, mas ele conversou com a direção do clube carioca e conseguiu sua saída para então fechar com o São Paulo por um período de três anos.

O zagueiro está com 30 anos e é o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. Antes, a diretoria tinha acertado com o goleiro Jean, do Bahia, e o meia Diego Souza, do Sport. No tricolor, deve ser a sombra dos titulares Arboleda e Rodrigo Caio na zaga. Caso algum deles seja negociado, o São Paulo já estará se antecipando para cobrir uma possível saída, principalmente de Rodrigo Caio, que interessa a times da Europa.