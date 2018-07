São Paulo acerta contratação de Roger Carvalho

Ainda ameaçado pelo rebaixamento, o São Paulo já pensa em 2014. Nesta terça-feira, o clube anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Roger Carvalho, que participa do dia-a-dia do elenco há cerca de um mês, uma vez que faz tratamento no Reffis. Como está machucado, só deverá ficar à disposição para jogar no ano que vem.

O São Paulo divulgou que o jogador chega ao Morumbi emprestado pelo Bologna, da Itália, seu último clube. Roger Carvalho, porém, pertence ao Tombense, de Minas Gerais, clube do empresário Eduardo Uram. O nome do zagueiro já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF como um empréstimo nacional: feito entre dois clubes do País.

Roger Carvalho tem 26 anos e começou a carreira no Iraty, no Paraná. Desde 2008 está na Tombense, tendo sido emprestado para Guarani, Figueirense (onde se destacou no Brasileirão de 2011), Genoa e Bologna. No São Paulo, fica até o fim do Paulistão do ano que vem.

Foi defendendo o time de Bolonha, no fim do semestre passado, que ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e precisou ser submetido a cirurgia. Por conta da forte parceria entre o São Paulo e Uram, ele tem feito tratamento em período integral no CT da Barra Funda, supervisionado pelos fisioterapeutas do clube.

A chegada de Roger cumpre um desejo antigo dos dirigentes, que gostariam de ter o atleta no clube desde o fim de 2011, quando ele foi um dos destaques do Figueirense no Campeonato Brasileiro e chamou a atenção do time tricolor, que abriu negociações. No entanto o Genoa entrou na briga e acabou ficando com o jogador, que nunca se firmou na Europa e fez duas temporadas muito ruins.

"Estou muito contente pela oportunidade, até pela grandeza da história do São Paulo, e quero ajudar em novas conquistas. É uma chance única na minha carreira e espero aproveitar da melhor maneira possível", afirma o defensor. "Quero me recuperar o quanto antes. Vou fazer de tudo para ficar à disposição da comissão técnica e poder treinar com os meus companheiros."

Só neste ano Uram já colocou no São Paulo Aloísio, Antonio Carlos e Welliton. Ele ainda agencia Maicon, Thiago Carleto, Edson Silva, Juan (emprestado ao Vitória), Cortez (emprestado ao Benfica) e João Filipe (emprestado ao Náutico).