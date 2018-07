São Paulo acerta defesa e acumula terceira partida sem sofrer gol

O sistema defensivo do São Paulo sofreu todas as críticas possíveis na temporada, até porque o time era muito vazado e, mesmo com resultados positivos, a equipe sofria gols. Só que a situação se inverteu e agora o tricolor já está três partidas sem sofrer gol - contra São Bernardo, Linense e Defensa y Justicia.

"Isso é importante. A gente vinha tomando bastante gols e conseguimos mais uma vez não tomar. Sabíamos da dificuldade de jogar fora de casa contra o Defensa, com campo seco, diante de um time que pega muito, até bate, mas deu certo. Agora descansar porque sábado tem mais", afirmou o volante Jucilei.

Para o zagueiro Rodrigo Caio, a equipe soube absorver as críticas e continuou trabalhando para que a situação mudasse. "A gente foi muito cobrado no começo e agora estamos há três jogos sem tomar gols. Isso é importante para nós, mas o mérito não é só da defesa, é do time todo, pois a marcação começa lá na frente", disse.

O goleiro Denis, que ganhou mais uma chance de ser titular, reconheceu que foi um confronto equilibrado. "Era um jogo fora de casa, sabíamos que seria difícil, com gramado seco, que segura muito a bola, e isso dificultou um pouco. Pelo menos levamos um ponto, não sofremos gol e isso dá confiança para o resto do campeonato", explicou.