São Paulo acerta empréstimo de Banguelê para o Novorizontino

Atual campeão da Libertadores Sub-20 e finalista da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista da categoria, o São Paulo vai começar 2017 com uma leva de jogadores de qualidade que deixará de ter idade para disputar os torneios de base. Sem espaço para todo mundo no elenco principal, a saída vai ser emprestar muitos deles.

Será o caso do volante Matheus Banguelê, que vai disputar o Campeonato Paulista pelo Novorizontino. O jogador, de 20 anos, teve seus direitos federativos comprados junto ao São José (RS) por meio milhão de reais e chegou a ser titular do São Paulo na primeira rodada do Brasileirão, contra o Botafogo, mas depois se machucou e não teve novas oportunidades.

Agora, espera repetir a trajetória de Luiz Araújo, que também disputou o Paulistão pelo Novorizontino, no primeiro semestre deste ano, e voltou ao Morumbi para fechar o ano como titular.

"Acompanhei o Luiz no Campeonato Paulista. Acho um grande jogador e quero, assim como ele, ajudar o clube a buscar os objetivos e também ter o carinho do torcedor", comentou Banguelê, que será apresentado no dia 5 de dezembro para iniciar os treinamentos com os demais jogadores do time de Novo Horizonte.

Antes, o São Paulo já havia acertado que o zagueiro Iago Maidana, pivô da queda do presidente Carlos Miguel Aidar, disputará o Estadual pelo São Bernardo. O lateral-direito Foguete deve renovar contrato e pode ser emprestado ao Audax, como parte da negociação pelo goleiro Sidão. Tormena, Lucas Kal e Araruna são outros jogadores que deixam o sub-20, assim como Auro, Artur, Pedro e Luiz Araújo, que já estão no profissional.