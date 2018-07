São Paulo acerta empréstimo de lateral ao XV de Piracicaba

O São Paulo fechou nesta quinta-feira o empréstimo do lateral-esquerdo Carleto para o XV de Piracicaba. Após retornar do Botafogo no fim do ano passado e não ser reintegrado ao time profissional da equipe do Morumbi, o jogador se transfere ao time do interior em contrato válido somente até o fim do Campeonato Paulista.

As duas diretorias selaram o acordo nesta quinta-feira, já que na sexta é a data limite para inscrição de jogadores no Estadual. Carleto se reapresentou ao São Paulo no começo do ano, junto com com mais quatro jogadores que estavam emprestados para outras equipes. Desse grupo, somente o lateral-direito Caramelo teve chance no elenco principal.

Carleto, de 26 anos, tem treinado em Cotia à espera de propostas. No XV de Piracicaba o lateral assume a vaga de Cláudio Canavarros, que faleceu no início do mês após sofrer um mal súbito durante um treino. A equipe do interior está no mesmo grupo do São Paulo no Campeonato Paulista. Os dois times só se enfrentariam em uma possível quartas de final.

O lateral teve uma passagem pelo São Paulo entre 2010 e 2011 e desde 2013 voltou a estar vinculado ao time do Morumbi. Naquela temporada chegou a ser titular em jogos do time na Copa Libertadores. No ano seguinte, passou por empréstimo por Ponte Preta e Avaí, até chegar ao Botafogo em 2015. O clube carioca chegou a tentar mantê-lo por mais uma temporada, mas as negociações não evoluíram.